Главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна отпустили под 10 миллионов гривен залога , которого подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Такое решение 13 февраля принял Высший антикоррупционный суд, сообщил журналист «Слово и Дело» из зала суда.

«Ходатайство детектива НАБУ согласованного с прокурором САП удовлетворить частично. Избрать Ивану Мунтяну меру пресечения в виде залога в 10 миллионов гривен», — объявил следственный судья Тимур Хамзин.

НАБУ и САП просили взять под стражу Мунтяна с альтернативой 15 миллионов гривен залога. Защита возражала против удовлетворения ходатайства и просили отпустить клиента на поруки народных депутатов. Соответствующие заявления о взятии на поруки подали пять нардепов от фракции «Батькивщины»: Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Михаил Волынец, Иван Крулько и Анджелика Лабунская.

Прокурор САП Игорь Щур в заседании указал, что Мунтяна подозревают в вымогательстве и получении взятки от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира. Последнему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды главе Черновицкого облсовета. Прокурор рассказал, что 19 июля сам Мунтян лично приехал в кабинет Кушнира, где предложил ему взять в аренду коммунальное предприятие «Бальнеологический санаторий «Брусника», на что тот согласился. Тогда у Мунтяна якобы возник умысел в получении неправомерной выгоды от бизнесмена за обеспечение и принятие решения о передаче санатория фирме Кушнира.

Уже 23 июля глава облсовета попросил о даче взятки в кабинете Кушнира и сообщил о необходимости вложения инвестиций в «Бруснику» на сумму 1 млн долларов. Бизнесмен дал на это согласие. Сначала Мунтян якобы попросил $200 тысяч за решение о передаче в аренду предприятия, обеспечение такого решения и 20% от $1 миллиона, то есть еще $200 тысяч. Как указал прокурор, глава Черновицкого облсовета говорил, что $200 тыс. необходимо передать другим лицам, а 20% от инвестиций — лично ему. Но Кушнир якобы отказался предоставить инвестиции, готов был заплатить только $ 200 тысяч. Эти все события, по словам прокурора, происходити до объявления конкурса о предоставлении в аренду санатория.

Позже, как утверждает прокурор, Мунтян уменьшил требование до $300 тысяч. После чего, по данным следствия, Мунтян получил трижды по $10 тыс. для обеспечения голосования. 2 августа конкурса комиссия объявила конкурс на предоставление в аренду бальнеологического санатория «Брусника». Прокурор сообщил, что 3 августа Кушнир в программе WhatsApp позвонил Мунтяну. Глава облсовета в разговоре якобы назвал детали создания предприятия, которое будет участвовать в конкурсе. По словам прокурора, между фигурантами были согласованы название компании, уставный капитал и перечень учредителей фирмы, куда должна была войти бывшая жена Мунтяна. 6 августа соответствующая компания с согласованной названием ООО «Буковинский оздоровительный комплекс «Брусника» была зарегистрирована. 8 августа были поданы документы на участие в конкурсе с неполным пакетом.

Как утверждает прокурор, Мунтян получил еще $20 тысяч, после чего комиссия рекомендовала департаменту Черновицкого облсовета передать «Бруснику» в аренду без конкурса. Позже, по данным следствия, глава облсовета получил еще $20 тысяч, но при посредничестве Артура Мунтяна (вероятно сына) в торговом центре DEPOt Mall. Прокурор указывал, что Мунтян на заседание облсовета лично уговаривал всех депутатов голосовать за решение о передаче «Брусники» в аренду. Причем глава трижды возвращался к голосованию за это решение, поскольку не хватало голосов за положительное голосование и только с четвертой попытки 33 депутата поддержали это решение. Прокурор отмечал, что следствие зафиксировало получения Мунтяном $180 тысяч — трижды по 10 тысяч, пять раз — по 20 тысяч и один раз — 50 тысяч.

Прокурор также рассказал о существовании рисков препятствование следствию со стороны Мунтяна. В подтверждение риска сокрытия от следствия в САП указали на следующем: возможно наказании в виде содержания под стражей; связях в правоохранительной системе и других кругах; неформальном общении с начальником таможенного поста Черновицкой таможни ГФС, которому сообщил о получении неправомерной выгоды, и с прокурором Черновицкой области; 7-10 раз в год выезжал за границу его и два брата живут в США, куда ездил после обысков.

Следствие считает, что существует и риск уничтожения доказательств или документов, важных для следствия. Прокурор САП пояснил, что следствие не нашло учет о передаче неправомерной выгоды от Кушнира Мунтяну, который они вели в электронной форме. Фотографию такого учета нашли на телефоне главы облсовета, как утверждает прокурор. К самому телефону Мунтян не предоставил доступ. Кроме того, прокурор рассказал, что глава облсовета уничтожил ряд документов, порвав их и смыл в унитаз, когда детективы пытались к нему попасть домой для проведения обысков. Также Мунтян якобы может влиять на свидетелей и других подозреваемых, в частности, прокурор напомнил о влиянии председателя облсовета на депутатов и других лиц. В САП считают, что председатель облсовета может препятствовать следствие иным образом или совершить новое правонарушение.

Сам Мунтян возражал против удовлетворения ходатайства. Он вместе с адвокатами считали, что подозрение необоснованно. Председатель облсовета утверждал, что хотел лишь, чтобы бизнесмен Кушнир, который якобы построил много успешных объектов, навел порядок в санатории, вложив инвестиции и проведя реконструкцию. Мунтян указывал, что этот санаторий работал в убыток и поэтому было принято решение передать его в аренду. Председатель облсовета якобы предлагал этот санаторий не только Кушниру, но и другим бизнесменам.

Напомним, что 4 февраля САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.