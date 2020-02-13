Сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

За соответствующую резолюцию проголосовал 51 сенатор. 44 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.

Резолюция делает невозможным объявление войны Ирану без одобрения Конгресса. При этом за Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов «Аль-Каиды» и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

В Белом доме заявили, что Трамп планирует наложить вето на данный законопроект.

Напомним, 9 января Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.