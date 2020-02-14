Депутат Николаевского областного совета Петр Ковальчук возмутился тем, как Николаевская ОГА распределила субвенцию на дороги.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.

После того, как заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский озвучил информацию касательно распределения государственной субвенции на дороги Николаевской области, Петр Ковальчук возмутился тем, что на весь Казанковский район на эксплуатационное содержание дорог выделено 700 тысяч гривен, в то же время на село Гурьевку выделили 7 миллионов гривен.

— Кто из комиссии и депутатского корпуса был привлечен к обсуждению? Мы в прошлом году договорились, что каждому району выделят по 20 миллионов. На Казанковский район мы выделяем 700 тысяч, а на село Гурьевку 7 миллионов? 7 миллионов, и 700 тысяч на район? Ребята, вы что там чего-то объелись?, - спросил Петр Ковальчук.

Как рассказал заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский всего на 2020 год предусмотрено 556 миллионов 272 тысячи гривен на всю сеть автомобильных дорог в Николаевской области.

Согласно рекомендациям «Укравтодора» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог общего и местного значения будет потрачено 227 миллионов 18 тысяч гривен. На текущий и средний ремонт автомобильных дорог общего пользования направят 135 миллионов гривен. На текущий и мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования местного значения 111 миллионов гривен. А на капитальный ремонт улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах 73 миллиона гривен.

Кроме этого по поручению премьер-министра в 2020 году 80% субвенции должно идти на капитальные расходы, и 20% на текущие.

— Эти цифры установлены и меняться не будут, - сказал Сергей Сикорский.

Напомним, 26 декабря на сессии Николаевского областного совета депутаты с третьей попытки утвердили бюджет области на 2020 год с поправкой о том, что чиновники Николаевской ОГА будут согласовывать все расходы с депутатскими комиссиями.

