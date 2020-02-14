Виктория Москаленко, глава Николаевского облсовета

На главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко составлен протокол об административном нарушении из-за игнорирования обращений регионального представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Николаевской области Светланы Одинцовой.

Об этом говорится в ответе Светланы Одинцовой на обращение журналиста НикВести Катерины Середы, которая обращалась к уполномоченному из-за нарушения главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко права на доступ к публичной информации.

Как известно, 9 октября 2019 года журналистка направила на имя главы Николаевского облсовета информационный запрос, который касался использования Викторией Москаленко бюджетных средств. Однако глава облсовета проигнорировала обращение, оставив его без ответа. Сроки предоставления ответа на информационный запрос определяются Законом Украины «О доступе к публичной информации». Согласно статьи 20 закона, распорядитель информации обязан дать ответ не позже, чем через 5 рабочих дней со дня получения запроса. 19 ноября 2019 года по иску Катерины Середы Николаевский окружной административный суд открыл производство в отношении Николаевского облсовета в лице его главы Виктории Москаленко. Отметим, что за несколько дней до рассмотрения судом иска, 18 декабря, Николаевский облсовет предоставил НикВести ответ на информационный запрос, поданный еще 9 октября. 21 декабря 2019 года суд признал противоправной бездеятельность областного совета относительно непредоставления главой облсовета Викторией Москаленко ответа на информационный запрос.

Таким образом, ответив на запрос спустя 2 месяца со дня его получения, глава Николаевского облсовета грубо нарушила Закон Украины «О доступ к публичной информации».

Представитель Омбудсмана, реагируя на жалобу журналиста, в период с 13 декабря 2019 года и по конец января 2020 года пыталась получить от Николаевского облсовета документы и пояснения ответственных лиц относительно нарушения Закона о доступе к публичной информации, направив на имя Виктории Москаленко 4 письма. Однако, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко так и не выполнила законные требования регионального представителя Уполномоченного Верховной Рады.

«Таким образом, имело место систематическое невыполнение требований регионального представителя уполномоченного ВРУ по правам человека, что препятствует осуществлению парламентского контроля за соблюдением требований Закона Украины «О доступе к публичной информации», - говорится в документе.

В связи с этим, к главе облсовета было 30 января направлено требование Представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека в южных областях Александра Остапенко, но и это письмо осталось без внимания со стороны главы Николаевского облсовета.

Статья 101 Конституции Украины гарантирует, что парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Цель парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина определяется статьей 3 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека». Так, согласно пункту 3 части 1 этой статьи целью парламентского контроля, который осуществляет Уполномоченный, является предотвращение нарушений прав и свобод человека и гражданина или способствование их возобновлению.

«Невыполнение законных требований представителей Уполномоченного по правам человека, непредоставление ответа на запрос регионального представителя, невыполнение требований, указанных в письмах, делает невозможным осуществление одной из ключевых функций Уполномоченного, а именно контроля по соблюдению права человека на информацию, гарантированное Конституцией Украины, а данном случае - определение объективных обстоятельств дела и определение ответственных лиц, обеспечение их явки к региональному представителю, дача пояснений», - говорится в письме Светланы Одинцовой.

Как известно, согласно статьи 55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» глава областного совета осуществляет руководство исполнительным аппаратом совета и обеспечивает работы по рассмотрению обращений граждан и доступа к публичной информации. Таким образом, решение вопросов, указанных в неоднократных письма регионального представителя и требованиях Представителя Уполномоченного в южных областях, входит в компетенцию главы облсовета.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко была предупреждена об административной ответственности, ей дали возможность дать пояснения по делу, однако этой возможностью чиновница не воспользовалась, пояснения не были даны, никакой дополнительной информации на письма ни регионального представителя Уполномоченного по правам человека в Николаевской области, ни Представителя омбудсмана в южных областях не были даны.

В связи с этим, 3 февраля в отношении главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 188-40 Кодекса Украины об административных нарушениях, а именно: невыполнение законных требований регионального представителя, указанных в письмах от 13 декабря, 19 декабря, 11 января, 21 января, а также не выполнено требование Представителя Уполномоченного в южных областях, указанное в письме к главе облсовета от 30 января.

Дело направлено на рассмотрение Центрального районного суда Николаева 5 февраля.

Напомним, суд признал виновным весь Николаевский облсовет в том, что Москаленко оставила без ответа запрос НикВести.