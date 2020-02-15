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Турция перебрасывает спецназ в наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда направится в Сирию.
В район наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Согласно астанистским договоренностям, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру последней из зон деэскалации в Сирии с целью мониторинга режима перемирия.
Напомним, что Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.
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Турция перебрасывает спецназ в наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда направится в Сирию.
В район наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Согласно астанистским договоренностям, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру последней из зон деэскалации в Сирии с целью мониторинга режима перемирия.
Напомним, что Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.