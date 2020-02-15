Турция перебрасывает спецназ в наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда направится в Сирию.

В район наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Согласно астанистским договоренностям, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру последней из зон деэскалации в Сирии с целью мониторинга режима перемирия.

Напомним, что Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.