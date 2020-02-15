Депутат Верховной Рады и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук задекларировал почти 13 миллионов гривен гонораров, которые был выплачен ему после тура в составе группы Океан Эльзы в 2016-2017 годах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Личная новость, которая должна стать публичной, учитывая статус депутата. Наконец получил гонорар за «Мировой тур», который Океан Эльзы сыграли в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира, - написал Святослав Вакарчук.

Он также добавил, что с полученной суммы, «как требует закон», будут выплачены все налоги.

— Все доходы политиков должны быть открыты. Мои - открытые, и дают мне возможность быть независимым, - добил Святослав Вакарчук.

При этом, согласно данным декларации Святослава Вакарчука, которые были обновлены 13 февраля 2020 года, сумма его гонораров составила 12 миллионов 904 тысячи 132 гривны.

Напомним, что Министр образования Анна Новосад, которая ранее жаловалась на низкую зарплату, задекларировала приобретенную ранее однокомнатную квартиру в Киеве.