Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

— Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех», - сказал Вадим Пристайко.

Он также добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в «нормандском формате».

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться к концу зимы 2020 года.