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Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
— Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех», - сказал Вадим Пристайко.
Он также добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в «нормандском формате».
Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться к концу зимы 2020 года.
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Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
— Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех», - сказал Вадим Пристайко.
Он также добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в «нормандском формате».
Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться к концу зимы 2020 года.