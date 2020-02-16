Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что отсутствие стратегических идей в команде Владимира Зеленского по завершению российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

Обєтом он сказал журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщает пресс-служба партии.

— Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позициям означает, что альтернативы Минску не существует. Альтернативы закона о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами, - сказал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности - это влиятельная ежегодная площадка, где мировые лидеры обсуждают стратегию развития глобальной безопасности на следующий период. Именно поэтому, как считает политик, важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня, но и активно предлагать новые идеи и инициативы.

— График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а это упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов. Мюнхенская конференция по безопасности - это лучшая в мире стратегическая площадка, где озвучиваются те инициативы, те стратегии, которые будут иметь место в течение всего 20-го года, - сказал Порошенко.

Порошенко также напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались и санкции против России, и Минские соглашения и закон о деоккупации Донбасса.

— Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году мы имели, по словам президента, лишь тактические вещи, иногда хаотические, иногда противоречивые. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций, - отметил Порошенко.

Напомним, что действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама считает, что Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.