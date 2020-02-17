Пятый президент Украины, ныне народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал идею ныне действующего президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании на оккупированной части Донбасса украинских силовиков вместе с представителями ОРДЛО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— В соответствии с Законом о деоккупации Донбасса, все незаконные вооруженные формирования являются террористическими, являются оккупационными войсками России. Попытка их привлечь - признание оккупации. Единственные, с кем мы можем проводить совместные мероприятия охраны границы, - миротворцы, которые должны быть введении соответствии с решением Совета безопасности ООН. И это - надежный элемент, который не позволяет легитимизировать присутствие оккупационных российских войск в Донбассе, - заявил Пётр Порошенко.

По его словам, заявление Зеленского, которую подтвердили представители его правительства, «противоречит украинскому законодательству, Конституции Украины, поскольку допуск иностранных войск - это компетенция парламента, а не президента».

— Это - одна из тактических инициатив, не имеет права на существование, - подчеркнул Пётр Порошенко.

Он находится в Мюнхене по приглашению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности и за время ее работы провел ряд международных встреч, в ходе которых подчеркивал необходимость не сбавлять внимания к проблемам урегулирования ситуации с гибридной агрессией России против Украины на части Донбасса и в Крыму.

— В то время как властная верхушка Украины еще вчера улетела домой, мы продолжаем работать в Мюнхене», - написал в Facebook спикер Порошенко Святослав Цеголко.

В конференции также участвовала делегация нынешней власти Украины во главе с Зеленским. В ходе одного из мероприятий конференции, «Украинского ланча», 15 февраля он также заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе. По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на «нормандской встречи» 9 декабря а сейчас это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

— Я думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», - приводит слова Владимира Зеленского агентство «УНИАН».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не вспомнил об обязательном разоружении представителей ОРДЛО на время проведения выборов на Донбассе.