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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы девять раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Лебединского боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, два раза неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников не было.
Ранее сообщалось, что народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании на оккупированной части Донбасса украинских силовиков вместе с представителями ОРДЛО.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы девять раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Лебединского боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, два раза неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников не было.
Ранее сообщалось, что народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании на оккупированной части Донбасса украинских силовиков вместе с представителями ОРДЛО.