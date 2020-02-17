За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы девять раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Лебединского боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, два раза неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новолуганского террористы дважды обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и и стрелкового оружия, неподалеку Крымского — из 120 мм миномета, в районе Орехово — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку Новозвановки — из 120 мм миномета, вблизи Хутора Вольного — из миномета калибра 82 мм.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников не было.

Ранее сообщалось, что народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании на оккупированной части Донбасса украинских силовиков вместе с представителями ОРДЛО.