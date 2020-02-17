Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

Николаевская облгосадминистрация потратит бюджетные деньги на исследование рейтинга губернатора Стадника и мониторинг «тональности» публикаций о нем в СМИ и соцсетях.

Об этом свидетельствует соответсвующий договор, подписанный управлением информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской ОГА с ООО «Семантрум» 31 января.

В технических требованиях к закупке говорится, что цель мниторинга - оценка активности освещения деятельности Николаевской ОГА. Под мониторинг подпадают национальные и региональные СМИ, а также Facebook, блоги и форумы.

Мониторинг осуществляется по ключевым словам и словосочетаниям: «Николаевская областная государственная администрация», «Александр Стадник глава Николаевской ОГА», «первый заместитель главы Николаевской ОГА», «Александр Трайтли заместитель главы Николаевской ОГА», «Татьяна Стахевич заместитель главы Николаевской ОГА», «заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи». Отметим, что Валентин Гайдаржи был уволен с должности вице-губернатора Николаевщины, о чем подал 31 января соответствующую декларацию.

В рамках договора подрядчик будет выполнять, в частности, оперативный мониторинг негативных упоминаний руководства облгосадминистрации.

Подрядчик также должен предоставлять управлению информационной деятельности ОГА результаты ежедневного мониторинга, а также готовить аналитический отчет за неделю и за месяц.

Ежедневный мониторинг охватывает мониторинг телеканалов, а также онлайн-СМИ Николаева и Николаевской области, а также социальные сети Facebook и YouTube.

Также, каждый понедельник до 11:00 компания-подрядчик должна предоставлять отчет медиа-активности Николаевской ОГА в интернет-СМИ и соцсетях за предыдущую неделю Отчет должен включать в себя информаци о количестве публикаций, в который упоминается глава Николаевской ОГА Александр Стадник и его заместители, количестве и тональности основных публичных спикеров, анализ в разрезе телеканалов, онлайн- и печатных СМИ, а также соцсетей, а анализ в разрезе тональности и субъектности.

Также в ответе должен быть рейтинг информационных событий, связанных с Николаевской ОГА по уровню резонанса и тональностью - позитив, негатив, нейтрал - в медиа, топ-10 новостей по тематике, топ-10 интернет СМИ и топ-10 авторов соцсетей по количеству сообщений, полное содержание сообщений, которые вошли в мониторинг.

Кроме того, в еженедельный отчет включается медиа-рейтинг главы облгосадминистраций по количеству упоминаний в СМИ.

По такому же принципу предоставляется ежемесячная аналитика мониторинга СМИ.

Цена договора составляет 192 тысячи гривен без НДС. Стоимость оказанных услуг в месяц - 16 тысяч гривен без НДС. Срок действия договора - с 1 февраля по 31 декабря 2020 года.

В договоре указано, что сотрудничество сторон осуществляется на основании программы экономического и социального развития Николаевской области.

Скриншот главной страницы сайта Semantrum

Семантрум (Semantrum) - это онлайн-сервис для мониторинга медиа-пространства, который, используя технологии обработки больших массивов данных, автоматически анализирует публикации, их тональность, упоминание персоналий, брендов и так далее.

Напомним, журналисты в Николаеве жаловались на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

В сентябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения, он знает всех бенефициаров и других людей, которые «стоят за изданиями». Глава ОГА заявил тогда, что не стоит руководствоваться информацией, которую публикуют медиа.

После этого николаевский губернатор раскритиковал работу николаевских средств массовой информации и заявил, что журналисты много пишут о политике, но умалчивают такие важные темы, как проблема с аварийным Варваровским мостом в Николаеве.

Также глава Николаевской ОГА обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.