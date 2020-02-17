Украина будет вести переговоры о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране от имени всех пяти стран, чьи граждане погибли в аварии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после открытия в аэропорту «Борисполь» сквера для почтения памяти погибших в авиакатастрофе МАУ, пишет hromadske.

— То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы отстояли ее, - сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Ираном по выплатам компенсаций семьям погибших и компании МАУ за уничтоженный самолет. Он добавил, что МАУ работает со страховой компанией относительно соответствующих выплат.

Пристайко напомнил, что украинское правительство предоставило помощь семьям погибших украинцев, но подчеркнул, что это была «помощь», а не «компенсация».

Напомним, что Украина ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований и полном расследовании авиакатастрофы самолета Boeing украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 в Иране.