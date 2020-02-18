Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что командование вооруженных сил Турции решило перебросить в Сирию самоходные артиллерийские установки, танки и бронетранспортеры.

Так, военный конвой 17 февраля прибыл в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией.

Ранее Турция перебросила спецназ в наблюдательные пункты в Идлибскую зону деэскалации в Сирии.

Напомним, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.

Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.