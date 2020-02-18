Давид Арахамия, фото ЛІГА

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет заниматься подготовкой партии к местным выборам в Николаевской области.

Об этом НикВести сообщил источник во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

По информации источника, Давид Арахамия вероятно возглавит Николаевскую областную организацию партии «Слуга народа». Нардеп Александр Дубинский, по имеющейся информации, будет курировать работу партии в Херсонской области.

«По словам источника, именно эти люди вместе с губернаторами будут отвечать за результаты местных выборов в 2020 году», - написал в своем Telegram-канале главный редактор НикВести Олег Деренюга.

Аналогичную информацию также опубликовало издание LB.ua. По информации СМИ, в каждом регионе решено назначить «уполномоченных», которые будут готовить партию «Слуга народа» к выборам - от помощи в подборе кандидатов до ответственности за итоговый результат.

Цель такого решения, по словам источника издания, - избежать «кумовства» в подборе кандидатов в мэры и депутаты на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

«Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов, - прим.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими «уполномоченными» станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений - Харьков и Чернигов, где будут представители старой «ЗеКоманды». Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить - при необходимости - руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр», - заверил источник в партии.

По словам одного из собеседников, такие неофициальные «уполномоченные» должны поговорить с представителями всех местных элит и «ЗеКоманды», чтобы определить будущих кандидатов на местные выборы и затем представить их президенту и партии на утверждение.

Также известно, что куратором Киева от «Слуги народа» станет Александр Корниенко, нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон - за Черниговской, нардеп Александр Сова - за Одесской. Александр Дубинский отказался комментировать информацию о назначении «куратором» Херсонской области, призвав журналистов «подождать день - два», поскольку «пока еще нет окончательной ясности».

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что считает пранкера Джокера хорошим парнем и припрятал для него бутылку виски в Верховной Раде.