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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности своего помощника.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Напомним, ранее близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности своего помощника.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Напомним, ранее близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась.