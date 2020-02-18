Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности своего помощника.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Напомним, ранее близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась.