|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Места готовы для того, чтобы, в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать для них наиболее подходящие.
Об этом во время брифинга перед вылетом самолета компании Sky Up сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Укринформ.
— Мы нашли четыре безопасных места, готовых для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут на борту, выбрать наиболее для них подходящие. Место безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех других украинцев, - сказала Зоряна Скалецкая.
Она не уточнила, где именно расположены места обсервации, заметив, что их не раскрывают из соображений безопасности.
Зоряна Скалецкая еще раз напомнила, что эвакуировать будут здоровых граждан, и подчеркнула важность правдивой информации и предотвращению распространения паники.
— Мы ожидаем, что в четверг в 8 утра мы увидим украинцев, которые ждали, что мы их заберем. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике, - сказала Зоряна Скалецкая.
Как добавил на брифинге гендиректор компании «Sky Up» Евгений Хайнацкий, необходимое питание для пассажиров будет на борту самолета из Украины.
— Будет предоставляться питание, которое мы забираем из Борисполя, дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено. Считаем, что рейс будет безопасным для граждан, - сказал Евгений Хайнацкий.
Напомним, в четверг, 20 февраля, будут эвакуировать граждан Украины и иностранцев из КНР в Украину. Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Места готовы для того, чтобы, в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать для них наиболее подходящие.
Об этом во время брифинга перед вылетом самолета компании Sky Up сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Укринформ.
— Мы нашли четыре безопасных места, готовых для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут на борту, выбрать наиболее для них подходящие. Место безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех других украинцев, - сказала Зоряна Скалецкая.
Она не уточнила, где именно расположены места обсервации, заметив, что их не раскрывают из соображений безопасности.
Зоряна Скалецкая еще раз напомнила, что эвакуировать будут здоровых граждан, и подчеркнула важность правдивой информации и предотвращению распространения паники.
— Мы ожидаем, что в четверг в 8 утра мы увидим украинцев, которые ждали, что мы их заберем. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике, - сказала Зоряна Скалецкая.
Как добавил на брифинге гендиректор компании «Sky Up» Евгений Хайнацкий, необходимое питание для пассажиров будет на борту самолета из Украины.
— Будет предоставляться питание, которое мы забираем из Борисполя, дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено. Считаем, что рейс будет безопасным для граждан, - сказал Евгений Хайнацкий.
Напомним, в четверг, 20 февраля, будут эвакуировать граждан Украины и иностранцев из КНР в Украину. Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа.