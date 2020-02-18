Места готовы для того, чтобы, в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать для них наиболее подходящие.

Об этом во время брифинга перед вылетом самолета компании Sky Up сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Укринформ.

— Мы нашли четыре безопасных места, готовых для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут на борту, выбрать наиболее для них подходящие. Место безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех других украинцев, - сказала Зоряна Скалецкая.

Она не уточнила, где именно расположены места обсервации, заметив, что их не раскрывают из соображений безопасности.

Зоряна Скалецкая еще раз напомнила, что эвакуировать будут здоровых граждан, и подчеркнула важность правдивой информации и предотвращению распространения паники.

— Мы ожидаем, что в четверг в 8 утра мы увидим украинцев, которые ждали, что мы их заберем. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике, - сказала Зоряна Скалецкая.

Как добавил на брифинге гендиректор компании «Sky Up» Евгений Хайнацкий, необходимое питание для пассажиров будет на борту самолета из Украины.

— Будет предоставляться питание, которое мы забираем из Борисполя, дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено. Считаем, что рейс будет безопасным для граждан, - сказал Евгений Хайнацкий.

Напомним, в четверг, 20 февраля, будут эвакуировать граждан Украины и иностранцев из КНР в Украину. Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа.