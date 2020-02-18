В четверг, 20 февраля, будут эвакуировать граждан Украины и иностранцев из КНР в Украину. Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передаёт УНН.

— Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства, - говорится в сообщении.

Министр рассказал, что на борту будут особенно внимательно следить за алгоритмом действий.

— Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе - медицинскими масками, которые будут меняться во время полета, - рассказал Арсен Аваков.

Также сообщается, что каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки должен подписать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человек не эвакуируется.

Также в аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с сообщением медицинскому персоналу рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в самолет. При наличии температуры тела пассажира более чем 37,2 или наличии респираторной инфекции - медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут сопровождены в местную больницу.

Арсен Аваков отметил, что по прибытии в Украину, самолет направляется на санитарную стоянку, где все проходят пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты. После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.

— Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции, - сообщил министр Арсен Аваков.