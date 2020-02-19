|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич созывает на завтра, 20 февраля, внеочередную сессию горсовета, чтобы рассмотреть вопрос перераспределения денег бюджета и выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» финансовой поддержки в размере 10 миллионов гривен.
Об этом Александр Сенкевич сообщил в комментарии НикВести.
В ближайшее время на официальном сайте городского совета будет опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное мэром сегодня, 19 февраля.
Александр Секневич рассказал, что сессия созвана по просьбе директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко.
— Действительно, мы на прошлом заседании должны были выделить деньги финподдержки предприятию, они запланированы в бюджете, но не в той строке. Депутаты тогда не проголосовали. Но у него («Николаевэлектротранс,- прим.) критическая ситуация. До сессии, запланированной на 27 февраля он не дотянет, его отрубят (отключат от электричества,- прим.). Вот ради одного вопроса собираем сессию, перераспределение бюджета в этом пункте,- рассказал Александр Сенкевич.
Городской голова рассказал, что предварительно свою явку подтвердили 30 депутатов.
Ранее сообщалось, что 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич созывает на завтра, 20 февраля, внеочередную сессию горсовета, чтобы рассмотреть вопрос перераспределения денег бюджета и выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» финансовой поддержки в размере 10 миллионов гривен.
Об этом Александр Сенкевич сообщил в комментарии НикВести.
В ближайшее время на официальном сайте городского совета будет опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное мэром сегодня, 19 февраля.
Александр Секневич рассказал, что сессия созвана по просьбе директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко.
— Действительно, мы на прошлом заседании должны были выделить деньги финподдержки предприятию, они запланированы в бюджете, но не в той строке. Депутаты тогда не проголосовали. Но у него («Николаевэлектротранс,- прим.) критическая ситуация. До сессии, запланированной на 27 февраля он не дотянет, его отрубят (отключат от электричества,- прим.). Вот ради одного вопроса собираем сессию, перераспределение бюджета в этом пункте,- рассказал Александр Сенкевич.
Городской голова рассказал, что предварительно свою явку подтвердили 30 депутатов.
Ранее сообщалось, что 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество.