Мэр Николаева Александр Сенкевич созывает на завтра, 20 февраля, внеочередную сессию горсовета, чтобы рассмотреть вопрос перераспределения денег бюджета и выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» финансовой поддержки в размере 10 миллионов гривен.

Об этом Александр Сенкевич сообщил в комментарии НикВести.

В ближайшее время на официальном сайте городского совета будет опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное мэром сегодня, 19 февраля.

Александр Секневич рассказал, что сессия созвана по просьбе директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко.

— Действительно, мы на прошлом заседании должны были выделить деньги финподдержки предприятию, они запланированы в бюджете, но не в той строке. Депутаты тогда не проголосовали. Но у него («Николаевэлектротранс,- прим.) критическая ситуация. До сессии, запланированной на 27 февраля он не дотянет, его отрубят (отключат от электричества,- прим.). Вот ради одного вопроса собираем сессию, перераспределение бюджета в этом пункте,- рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова рассказал, что предварительно свою явку подтвердили 30 депутатов.

Ранее сообщалось, что 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество.