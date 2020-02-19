Кабинет Министров Украины потратил 84 тысячи гривен на подготовку и презентацию отчета о работе, проделанной им в 2019 году.

Об этом подтверждают данные в системе публичных закупок ProZorro.

По предварительным данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров поручил подготовку и публичную презентацию отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров частной фирме «Магонова и партнеры». Как выяснилось, им руководит жена одного из топ-менеджеров «Нафтогаза» Андрея Фаворова Анастасия Магонова.

В частности, услуги графического дизайна стоили 36 тысяч гривен, коммуникация с министерствами, то есть сбор данных - 24 тысячи гривен, подготовка тезисов - 18 тысяч гривен, редактирование текстов - 6 тысяч гривен.

Однако, некоторые народные депутаты от «Слуги народа» возмутились данным тендером, отметив, что отчет о работе Кабмина должны были делать сотрудники Кабмина.

— Нам не нужен был пиар за бюджетные 84 тысячи. Нам нужен был отчет Кабмина. Реальный отчет Кабмина, сделанный его сотрудниками. А пиар Кабмина всем уже осточертел до чертиков, от него просто тошнит. И мы все понимаем, о чем речь. Пиар нужен там, где цифры кошмарные, – написал нардеп Максим Бужанский в Facebook.

Также на это отреагировал нардеп Александр Дубинский:

— Правильно ли я понял? Гончарук заплатил 84 тысячи гривен из бюджета, чтобы кто-то там разобрался, чем он был занят все это время? - написал он.

В свою очередь, сама Анастасия Магонова рассказала, что завязала отношения с Андреем Фаворовым еще до начала его работы в «Нафтогазе». Также добавила, что над презентацией было много работы.

— Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это, поверьте, не один день. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую, – написала Магонова.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины составил ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы глав областных администраций.