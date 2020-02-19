Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что городская исполнительная власть должна комплексно решить вопрос с бездомными собаками в Николаеве.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Если не знаешь, как делать - делай по закону. В законе написано, что бесхозные животные являются собственностью территориальной общины. Если такая собственность территориальной общины наносит ущерб жизни и здоровью третьим лицам, то материальная ответственность лежит, да, на нас (Николаевском городском совете, - прим.). На нас, как на горде в целом. А значит, финансируется за счет бюджета Николаева. По большому счету это нормальная практика. Нужно ли туда (в бюджет, - прим.) закладывать деньги? Да, нужно. Нужно ли решать проблему комплексно? Нужно. Ответственность порождает необходимость решения. Нужно подсчитывать, сколько стоит правильно организовать логистику по обращению с животными, сколько стоит построить приют или принять другое решение и сколько мы должны будем выплачивать компенсации. Более того, должен быть выработан какой-то алгоритм работы медицинских учреждений в таких ситуациях. Проблема есть и если делать чик-чирик, мы в домике - она никуда не уйдет, - сказала Елена Киселева.

Напомним, мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии Николаевского горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии.

В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа будет утверждена в ноябре 2019 года. Также он раскритиковал программу депутата горсовета Ларисы Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется бюджету города в 37 миллионов гривен.

В декабре 2019 года Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня. После чего мэр предложил изменить регламент и на следующем заседании сессии провести тайное голосование за программу по обращению с бездомными животными. Однако по состоянию на февраль 2020 года в городе до сих пор не принята данная программа. Помимо этого, 6 февраля 2020 года в ходе заседания сессии горсовета Александр Сенкевич пообещал, что на следующем заседании будет принята программа по обращению с бездомными животными.