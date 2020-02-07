Николаевский городской совет Александр Сенкевич пообещал, что на следующем заседании сессии горсовета будут принята программа по обращению с бездомными животными.

Об этом стало известно в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Лариса Веселовская обратилась к мэру по поводу программ обращения с бездомными животными, которые месяцами не выносят на рассмотрение сессии. Она также заявила, что на сегодняшний день на КП «Центр защиты животных» после увольнения директора Александра Голобродского осталось 50 собак, 4 кота и 400 тысяч гривен долгов по зарплате. Депутат призвала провести аудит на предприятии и в кратчайшие сроки утвердить программу, чтобы не блокировать его работу.

В ответ на это, Александр Сенкевич заявил, что на следующей сессии горсовета по договоренностями с главами фракций будут вынесены программы, которые депутаты рассмотрят, а после в ходе процедуры тайного голосования выберут наилучшую, по их мнению.

— Мы обсуждали этот вопрос в том числе с главами фракций. На сегодняшний день есть три программы, которые прошли все процедуры. Они, как я и обещал, будут включены в повестку дня следующей сессии без дополнительных обсуждений, и мы будем их голосовать. Еще раз говорю, что некоторые депутаты обращались ко мне с просьбой сделать голосование тайным. Одни депутаты за то, чтобы усыплять всех животных, другие против. Но, депутаты выберут программу. После того, как мы примем программу, мы сможем нормально финансировать наше КП «Центр защиты животных», – заявил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.

В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

В феврале 2020 года стало известно, что на КП «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.