На коммунальном предприятии «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.

Об этом говорится в заявлении КП «Центр защиты животных» на официальной странице в Facebook.

«3-4 января вместе с другими 18 работниками свой пост оставил предыдущий директор предприятия Голобродський А. Л., в результате чего на предприятии возникла задолженность по заработной плате в размере 367 008,24 гривен, которая состоит из оплаты 3-4 рабочих дней в январе, компенсации дней неиспользованного отпуска и компенсации за несвоевременный расчет при увольнении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст. 117 КЗоТ, в случае несвоевременной выплаты причитающихся уволенному работнику сумм работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки до дня фактического расчета.

На предприятии заявили, что из-за того, что предыдущим руководством не был своевременно произведен расчет с работниками при увольнении, задолженность каждого рабочего дня росла на 14,9 тысячи гривен. В связи с этим, действующее руководство обвинило своих предшественников в том, что они намеренно довели «Центр защиты животных» до кризиса.

«Если бы средства предприятия использовались по назначению и работникам не выплачивались бы высокие премии, предприятию хватило бы средств, чтобы должным образом функционировать и осуществлять свою деятельность в течение января-февраля 2020 года до момента решения вопроса финансирования», - отмечается в заявлении.

В ЦЗЖ добавили, что зарплату за январь получили только три сотрудника, а именно рабочие, которые ухаживают и убирают за животными. Все остальные работники предприятия заработную плату не получают.

К заявлению также прикрепили ведомость по расчетам компенсации задолженности. В документе указывается, что средняя дневная зарплата экс-директора Александра Голобродского за последние несколько месяцев составляла 1198 гривен, главного бухгалтера – 1341 гривну, начальника отдела отлова и ухода за животными – 1270 гривен.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.

В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.