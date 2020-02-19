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Об этом сообщает издание yabl.
Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. Согласно условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Стивена Кинга.
Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.
Произведение «Велотренажер» рассказывает о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и занимается на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет, тем чаще его преследуют странные иллюзии.
Стивен Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его произведения. Таких контрактов заключается от пяти до десяти в год.
Напомним, ранее в начале января в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival кинокартина украинского режиссера Дмитрия Томашпольского «Посторонний» победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
Об этом сообщает издание yabl.
Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. Согласно условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Стивена Кинга.
Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.
Произведение «Велотренажер» рассказывает о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и занимается на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет, тем чаще его преследуют странные иллюзии.
Стивен Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его произведения. Таких контрактов заключается от пяти до десяти в год.
Напомним, ранее в начале января в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival кинокартина украинского режиссера Дмитрия Томашпольского «Посторонний» победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий».