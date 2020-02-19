Общественная организация «РозУМ» предлагает Николаевскому городскому совету создать на территории города региональный ландшафтный парк, цель которого - контроль состояния водного бассейна Николаева.

Об этом шла речь вчера, 18 февраля, во время встречи мэра Николаева Александра Сенкевича с представителями общественной организации «РозУм» ситуации с состоянием атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, сообщают НикВести.

Во время мероприятия глава организации «РозУМ» Петр Мойсол рассказал, что создание регионального ландшафтного парка в акватории рек Ингул, Южный Буг и Бугского лимана в границах Николаева позволит исполнительным органам городского совета контролировать состояние водного бассейна в городе. По его словам, городской совет имеет соответствующие полномочия, предусмотренные законом о местном самоуправлении.

— Нас несколько раз критиковали по этому поводу, говоря, что это невозможно. Есть закон о местном самоуправлении, который дает такие полномочия городскому совету. Кроме того, есть решение городского совета Киева, где Киев создал себе региональный ландшафтный парк. Поэтому, если мы сегодня создадим региональный ландшафтный парк в пределах города… Почему мы говорим «региональный»? Потому что водным бассейном в границах города Николаева пользуются николаевцы. Некоторые люди там купаются, ловят рыбу, загорают, ходят на яхтах. Но у города нет контроля за качеством воды, вообще. Те инспекции, которые были, морские, они не следили. И город не имел влияния на них. Поэтому мы просим и рекомендуем, чтобы пойти по этому пути и сформировать такой ландшафтный парк, который позволит создать соответствующую службу, которая будет контролировать водную акваторию, в том числе и деятельность предприятий морехозяйственного комплекса, которые находится на этой территории. Мы считаем, что это путь, который позволит нам, жителям Николаева, изменить ситуацию. У вас нет инструмента для контроля воды. Давайте создадим. Создав ландшафтный парк, мы дальше в уведомительном порядке ставим Кабинет Министров в известность о том, что Николаев создал парк. Это компетенция города и области, - сказал Петр Мойсол.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Секневич сказал, что этот вопрос нужно изучить.

— Давайте изучим этот вопрос. Имея этот ландшафтный парк, сможем ли мы его застраивать? Если территория города - это ландшафтный парк, то можно ли на территории ландшафтного парка производить строительство? Что первое пришло в голову, это строительство и дноуглубление. Можно ли это делать на территории ландшафтного парка?, - задался вопросом Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил провести исследование и определить насколько въезжающий в город грузовой транспорт загрязняет атмосферный воздух своими выбросами.