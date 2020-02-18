Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил провести исследование и определить насколько въезжающий в город грузовой транспорт загрязняет атмосферный воздух своими выбросами.

Об этом шла речь сегодня, 18 февраля, во время обсуждения с представителями общественной организации «РозУм» ситуации с состоянием атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

В ходе совещания мэр обратился к директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу с просьбой привлечь представителей Государственной экологической инспекции, Укртрансбезопасности и полиции, чтобы провести на следующей неделе проверку количества выбросов вредных веществ грузовыми автомобилями.

— Сергей Николаевич, я бы хотел попросить вас, чтобы вы официально обратились к нашей Государственное экологической инспекции, чтобы в ближайшее время, например, на следующей неделе, был организован выход, чтобы мы в течение дня провели замеры выхлопных газов. Идея просто взять 20 - 50 идущих фур, на въезде в город остановить их. Кого можно привлечь к этому? Укртрансбезопасность, полицию. Нужно обращение городского головы, обращение? Мы, в составе: представители департамента, предствители экологии, Укртрансбезопасность и полиция. Останавливать их и проводить замеры выбросов. Просто для статистики. В один день, без штрафов, просто замерить. Я понимаю, что там есть какая-то система проверок, нам не нужно. Остановить, проверить и зафиксировать. И сделать небольшое исследование. А информацию о результатах исследования опубликовать в интернете, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что ситуация с загрязнением воздуха в Николаеве не уникальная.

— Нужно понимать, что это проблема не только Николаева. Если мы говорим о других городах. Например, порт «ТИС», который не находится на территории города, он же не меньше формирует формальдегидов и прочего. Просто рассмотрели Одессу, а не территорию около города Южный. Эти формальдегиды они же повсюду в воздухе. Здесь надо говорить, что удельный вес перевалки в Николаеве составил 28% от всеукраинской перевалки. Пример Николаева - это тенденция, которая сегодня происходит в стране. Поэтому, давайте проверим. Задача основная этого исследования: понять, нарушает ли экологические нормы транспорт, который попадает в Николаев? Если да, то мы должны будем принимать меры, вплоть до решения о запрете въезда автомобилей, которые нарушают экологические нормы, - сказал Алексаандр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.

По данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.

Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.