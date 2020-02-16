Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города, которые сегодня, 16 февраля, перекрыли лицу Железнодорожную в знак протеста против постоянного шума и загрязнений от крупногабаритного транспорта, движущегося в порт.

Об этом Александр Сенкевич сказал в комментарии НикВести.

— Перекрытие само по себе, конечно же, это крик души и отчаяния горожан. С одной стороны, я не могу их в этом поддерживать, но я их понимаю. Данная ситуация показывает, что ситуация с грузовиками в городе доведена до предела,- сказал мэр Николаева.

Как известно, жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

— Администрация морских портов Украины уже много лет обещает обустроить отстойники для фур и наладить диспетчеризацию портовыми операторами, но это до сих пор остается словами. Я боюсь, что скоро может случится так, что жители Николаева будут перекрывать вообще возможность въезда групногабаритных автомобилей на территорию города,- сказал Александр Секневич.

Он добавил, что с начала следующей недели городская власть сделает все необходимое, чтоб установить знаки «Остановка запрещена для габаритного транспорта» на этих улицах Николаева.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.