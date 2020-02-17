Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.

Об этом он сказал в ходе встречи в мэрии с местными жителями, представителями АМПУ и стивидорных компаний, - передает корреспондент НикВести.

— Я так понимаю, мы говорим не с теми людьми, которые принимают решение. Мы поэтому еще раз и соберемся на территории порта. Прошу донести вашим учредителям нашу позицию, и по результатам этих переговоров и дальнейших действий будем определяться. Если вы не пойдете навстречу городу, то будем инициировать перед городским головой (Александром Сенкевичем, - прим.) и вообще закрывать въезд большегрузного транспорта в город. Имеем право. Не больше 24 тонн. У нас одна дорога, которая разрешает возить 42 тонны - это, пожалуйста, из Киева на Одессу и обратно. Все. Разгружайтесь за городом. Возите маленькими грузовичками. Не более 24 тонн. Я не думаю, что вам будет сильно удобно там, - сказал Юрий Степанец.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.

В Николаевском филиале ГП «Администрация морских портов Украины», комментируя данную ситуацию, заявили, что предприятие не несет ответственность за отстаивающиеся на улицах города фуры, так как зоной их ответственности является только то, что находится в периметре порта.