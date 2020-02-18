Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом мэр Николаева заявил сегодня, 18 февраля, во время обсуждения с представителями общественной организации «РозУМ» ситуации с состоянием атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

— У нас в интернете есть такой сайт «SaveEcoBot», в котором есть станции мониторинга. Каждый город может размещать эти станции мониторинга на территории своего города, исследовать состояние воздуха и в автоматическом режиме отправлять эту информацию для анализа на этом сайте. Для того, чтобы это делать, нужно купить систему мониторинга, которая стоит аж 1600 гривен и может быть подключена просто в сеть 220 вольт, с подключением в интернет, и самостоятельно передает данные, - рассказал Александр Сенкевич.

Карта качества атмосферного воздуха в Украине по данным сервиса SaveEcoBot

Городской голова намерен поручить администрациям районов, а также управлениям и департаментам горсовета закупить это оборудование и установить в своих помещениях. Таким образом, по словам Александра Сенкевича, качество воздуха будет анализироваться по всему Николаеву.

— У меня есть желание на следующем аппаратном совещании дать поручение всем нашим управлениям и департаментам, а также администрациям, чтобы они купили такую штуку и установили у себя в своих помещениях. У нас коммунальные помещения разбросаны по всем районам города, поэтому мы сможем объективно оценить ситуацию, которая есть в Николаеве и попасть на эту карту, чтобы исследовать не по какой-то сухой отчетностью, а по данным, которые могут быть собраны без вмешательства отдельных чиновников, - сказал Александр Сенкевич.

В свою очередь, присутствовавшая на заседании доктор биологических наук, профессор Людмила Григорьева сказала, что Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, где она возглавляет кафедру экологии, готов помочь городской власти с покупкой правильного оборудования, которое позволит измерять воздух по максимальному количеству параметров, а также проводить мониторинг радиоактивности.

— Хорошо, что вы пришли к такому мнению о необходимости такого мониторинга, который будет в онлайн-режиме, чтобы все жители знали о ситуации. Мы бы хотели помочь с расстановкой этих постов, с покупкой не только этого оборудования, но взять оборудование с максимальным количеством параметров, чтобы он измерял максимальное количество ингредиентов и добавить также за небольшую сумму прибор, который измеряет радиоактивность. Это будет такой комплексный мониторинг в онлайн-режиме, доступ к которому будут иметь и чиновники, и жители, - сказала Людмила Григорьева.

Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

По данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.

Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.