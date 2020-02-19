Директор коммунального предприятия «Очаковская коммунальная служба благоустройства» незаконно спилил в городе деревьев на 253 тысячи 940 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

Сообщается, что 21 января 2020 года директор коммунального предприятия без соответствующих разрешительных документов спилил 168 деревьев разного породного состава по улице Соборной и по улице Зинченко, возле воинской части при въезде в Очаков. При этом отмечается, что 4 дерева спилили «до степени прекращения роста».

— Указанное нарушение совершено руководителем КП «Очаковская коммунальная служба благоустройства», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что размер ущерба, причиненного в результате незаконного повреждения деревьев, составляет 253 тысячи 940 гривен.

— По заявлению Государственной экологической инспекции в Николаевской области открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Напомним, что в феврале 2020 года во Врадиевском районе Николаевской области полицейские остановили автомобиль с полуприцепом, водитель которого перевозил незаконно срезанную древесину.