|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Директор коммунального предприятия «Очаковская коммунальная служба благоустройства» незаконно спилил в городе деревьев на 253 тысячи 940 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
Сообщается, что 21 января 2020 года директор коммунального предприятия без соответствующих разрешительных документов спилил 168 деревьев разного породного состава по улице Соборной и по улице Зинченко, возле воинской части при въезде в Очаков. При этом отмечается, что 4 дерева спилили «до степени прекращения роста».
— Указанное нарушение совершено руководителем КП «Очаковская коммунальная служба благоустройства», - сказано в сообщении.
Также отмечается, что размер ущерба, причиненного в результате незаконного повреждения деревьев, составляет 253 тысячи 940 гривен.
— По заявлению Государственной экологической инспекции в Николаевской области открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Напомним, что в феврале 2020 года во Врадиевском районе Николаевской области полицейские остановили автомобиль с полуприцепом, водитель которого перевозил незаконно срезанную древесину.
Директор коммунального предприятия «Очаковская коммунальная служба благоустройства» незаконно спилил в городе деревьев на 253 тысячи 940 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
Сообщается, что 21 января 2020 года директор коммунального предприятия без соответствующих разрешительных документов спилил 168 деревьев разного породного состава по улице Соборной и по улице Зинченко, возле воинской части при въезде в Очаков. При этом отмечается, что 4 дерева спилили «до степени прекращения роста».
— Указанное нарушение совершено руководителем КП «Очаковская коммунальная служба благоустройства», - сказано в сообщении.
Также отмечается, что размер ущерба, причиненного в результате незаконного повреждения деревьев, составляет 253 тысячи 940 гривен.
— По заявлению Государственной экологической инспекции в Николаевской области открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Напомним, что в феврале 2020 года во Врадиевском районе Николаевской области полицейские остановили автомобиль с полуприцепом, водитель которого перевозил незаконно срезанную древесину.