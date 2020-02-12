Сегодня днем, 12 февраля, во Врадиевском районе Николаевской области полицейские остановили автомобиль с полуприцепом, водитель которого перевозил незаконно срезанную древесину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Во время проверки полицейские полицейские группы реагирования патрульной полиции выяснили, что мужчина незаконно спилил дерево клена и перевозил его без соответствующих разрешительных документов на груз и использования лесных ресурсов. Своими действиями водитель авто нанес государству 6 тысяч 500 гривен ущерба.

Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группа, а также сообщили о случившемся главному лесничему Врадиевского лесхоза.

— На правонарушителя составлен административный протокол по статье 65-1 КУоАП «Уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений», что влечет за собой наложение штрафа от тридцати до сорока пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, - сказано в сообщении.

Отмечается, что древесину передали на ответственное хранение в местный лесхоз. Административные материалы в дальнейшем будут направлены в суд для принятия решения по существу.

Напомним, что фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.