Фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую фермер опубликовал в YouTube 27 января.

Юрий Березовский показал дорогу к лесополосе, которую по его полю накатали браконьеры.

— Вот это дорога, которую мне сделали на поле раскрадатели так называемого природного богатства Украины. Наш лесник, который по закону должен охранять вот это все, нанял себе бригаду… Три раза я предупреждал, чтоб не ездили по полю, - рассказал фермер.

Он сообщил, что лесника, который организовал незаконную вырубку деревьев, зовут Николай Фролов. Спиленные деревья он вместе с несколькими подельниками возит на тракторе своего отца.

— Вырезана полоса в лесу, чтобы трактор заехал и развернулся, три заезда метра по 3 - 4 шириной и там выпилено около гектара лесопосадки. Выпиливалась акация, берест (вяз, - прим.), живое свежее все оно пилилось…Лесопосадка не относится к лесничеству. просто тупо крали лес. Воровали безбожно. Для чего напрягаться, куда-то идти работать, когда можно проехать, украсть леса, напилить, продать прицеп за 2700 гривен, потом побухать вечером, на утро выехать и опять пилить лес…И теперь, получается, я покупаю солярку, делаю что-то на поле, культивирую, покупаю запчасти, плачу налоги, людям выплачиваю 150 тысяч аренды за паи…Плачу в сельсовет налоги. И, получается, теперь я остался виноват, что забил те колышки, на которых те, что кричали, что не ездят, пропороли на них два ската. По моим подсчетам, было вывезено около 20 прицепов только трактором Фролова, и еще штук 20 автомобильными прицепами… Парни работать не хотят, вот такой заработок, - рассказал Юрий Березовский.

Ране сообщалось, что в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.

До этого в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.