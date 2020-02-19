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Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы нынешней администрации в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку в среду по просьбе президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма об отставке, которую получил в свое распоряжение.
— Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года, - приводит телеканал отрывок из письма чиновника главе Белого дома.
Как отметили источники телеканал, Джон Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину.
— Он часто воспринимался личностью, не поддерживающей определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона, - рассказали источники.
Чиновники оборонного ведомства пояснили, что Джон Род «потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности».
Сам же Дональд Трамп поблагодарил в Twitter-сообщении Джона Рода за его службу Соединенным Штатам.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что чиновник из Управления по вопросам бюджета дал понять Пентагону, что приказ о задержке военной помощи Украине поступил лично от президента Дональда Трампа.
Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы нынешней администрации в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку в среду по просьбе президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма об отставке, которую получил в свое распоряжение.
— Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года, - приводит телеканал отрывок из письма чиновника главе Белого дома.
Как отметили источники телеканал, Джон Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину.
— Он часто воспринимался личностью, не поддерживающей определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона, - рассказали источники.
Чиновники оборонного ведомства пояснили, что Джон Род «потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности».
Сам же Дональд Трамп поблагодарил в Twitter-сообщении Джона Рода за его службу Соединенным Штатам.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что чиновник из Управления по вопросам бюджета дал понять Пентагону, что приказ о задержке военной помощи Украине поступил лично от президента Дональда Трампа.