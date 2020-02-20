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Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как признал свою принадлежность к масонской ложе и призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «HRT Vijesti».
— С первого и до сегодняшнего дня я исполнял обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии с гордостью, преданностью, профессионализмом и честностью, руководствуясь в своей работе исключительно Конституцией и законами Республики Хорватии, обеспечивающими независимость Государственной прокуратуры, - заявил Дражен Еленич.
Он также заявил, что членство в масонской организации является законным, так как это официальное объединение.
— И это никоим образом не повлияло на выполнение моего долга, но возникшие инсинуации в такой степени препятствовали продолжению исполнения обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии, что это практически стало невозможным. В то же время, стремясь не переносить это бремя на всю государственную прокуратуру, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах является единственным моральным и ответственным решением, - сказал Дражен Еленич.
Пленкович заявил сегодня, что для генерального прокурора было бы наиболее целесообразным уйти в отставку после подтверждения его членства в масонах. По его словам, если он сам этого не сделает, правительство вынесет это решение на заседание.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что членство в ассоциации масонов государственным служащим, особенно в сфере репрессивного государственного аппарата, ставит под сомнение его объективность и лояльность.
— На самом деле это в основном тайное общество, и если вы занимаетесь какой-то общественной работой, вы излишне ставите под сомнение вашу объективность и лояльность к Конституции и законам. Это важное учреждение, которое играет некоторую репрессивную роль, - сказал Зоран Миланович.
Напомним, Зоран Миланович был премьер-министром Хорватии в 2011—2016 годах. Внешняя политика президента ориентирована на Европейский Союз.
Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как признал свою принадлежность к масонской ложе и призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «HRT Vijesti».
— С первого и до сегодняшнего дня я исполнял обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии с гордостью, преданностью, профессионализмом и честностью, руководствуясь в своей работе исключительно Конституцией и законами Республики Хорватии, обеспечивающими независимость Государственной прокуратуры, - заявил Дражен Еленич.
Он также заявил, что членство в масонской организации является законным, так как это официальное объединение.
— И это никоим образом не повлияло на выполнение моего долга, но возникшие инсинуации в такой степени препятствовали продолжению исполнения обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии, что это практически стало невозможным. В то же время, стремясь не переносить это бремя на всю государственную прокуратуру, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах является единственным моральным и ответственным решением, - сказал Дражен Еленич.
Пленкович заявил сегодня, что для генерального прокурора было бы наиболее целесообразным уйти в отставку после подтверждения его членства в масонах. По его словам, если он сам этого не сделает, правительство вынесет это решение на заседание.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что членство в ассоциации масонов государственным служащим, особенно в сфере репрессивного государственного аппарата, ставит под сомнение его объективность и лояльность.
— На самом деле это в основном тайное общество, и если вы занимаетесь какой-то общественной работой, вы излишне ставите под сомнение вашу объективность и лояльность к Конституции и законам. Это важное учреждение, которое играет некоторую репрессивную роль, - сказал Зоран Миланович.
Напомним, Зоран Миланович был премьер-министром Хорватии в 2011—2016 годах. Внешняя политика президента ориентирована на Европейский Союз.