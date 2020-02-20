|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.
Об этом передает РБК-Украина.
При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.
— Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ, - заверил Андрей Загороднюк.
Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.
— В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель, - уточнил Андрей Загороднюк.
Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.
Напомним, в январе этого года Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.
Об этом передает РБК-Украина.
При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.
— Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ, - заверил Андрей Загороднюк.
Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.
— В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель, - уточнил Андрей Загороднюк.
Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.
Напомним, в январе этого года Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.