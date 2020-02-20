Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

Об этом передает РБК-Украина.

При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.

— Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ, - заверил Андрей Загороднюк.

Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.

— В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель, - уточнил Андрей Загороднюк.

Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.

Напомним, в январе этого года Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.