Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.

В комментарии НикВести начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский сообщил, что этими деньгами рассчитаются за проекты, а на оставшиеся 14,6 миллионов начнут работы по строительству после проведения тендеров.

25 сентября 2019 года областное управление инфраструктуры заключило 3 договора с ООО «Альфа Форамен» на разработку проектно-сметных документаций для строительства двух мостов в Снигиревском районе и одного в Витовском. В настоящий момент завершена и оплачена лишь первая стадия проектирования.

— Проект был разбит на две очереди. В прошлом году мы закрыли первую очередь в рамках того финансового ресурса, который был предусмотрен. На этот год мы заложили сумму, которую озвучили, — на закрытие второй очереди проектирования и экспертизу. На оставшиеся будем заключать торги, - объяснил Сергей Сикорский.

На вопрос, зачем закладывать деньги на объекты, сметная стоимость строительства которых будет известна только после изготовления проекта, чиновник объяснил, что они исходили из расчета, сколько реально смогут успеть освоить средств с момента завершения тендера и до конца бюджетного года.

— Для начала строительства новых мостов. Чтобы провести торги, необходимо иметь финансовый ресурс. Мы эту часть закладываем, чтобы не заходить в новый год с новыми торгами. Нам же надо построить, громада ждет.

14 февраля на постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры Николаевского областного совета начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский уже защищал данный перечень объектов, однако, у депутатов возникли вопросы, зачем выделять деньги на мосты, когда еще не закончены проектные работы.