Заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский заявил, что в 2020 году на проектные работы по строительству 4 мостов в Николаевской области планируют направить 21 миллион 353 тысячи гривен дорожной субвенции.

Об этом Сергей Сикорский рассказал сегодня, 14 февраля, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.

По его словам, деньги будут использованы на изготовление проектной документации для строительства новых мостов в Пересадовке Витовского района, в селе Чаусово-2 Первомайского района, в селе Васильевка, и в селе Новотимофеевское.

— 21 миллион 353 тысячи, это у нас проектные работы и завершение проектных работ по мостам нашей области, а именно по понтонным мостам. Мы завершаем проектирование моста в Пересадовке, на него предусматривается 7 мииллонов 500 тысяч гривен — это завершение проектирования и объявление торгов на строительство нового моста железобетонного. 3 миллиона 863 тысячи гривен — это проектирование нового железобетонного моста в селе Чаусово-2, там мост тоже понтонный, и не сегодня так завтра пойдет на дно. Третий мост в селе Васильевка через реку Ингулец – 5 миллионов гривен на завершение проектирования, экспертизу и объявление торгов на начало строительства нового железобетонного моста. И еще 5 миллионов гривен на мост в селе Новотимофеевское в Снигиревском районе, - рассказал Сергей Сикорский.

Напомним, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района груженая контейнером фура «утопила» понтонный мост, и этот случай был не единственным. 27 ноября 2018 года мост тонул из-за того, что по нему несмотря на запрет ездили фуры с перегрузами.

Депутат Николаевского областного совета Петр Ковальчук возмутился тем, как Николаевская ОГА распределила субвенцию на дороги.