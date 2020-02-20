В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трех участков трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий».

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В частности на автодороге Н-14 «Николаев - Кропивницкий» сегодня, 20 февраля начался капитальный ремонт следующих участков: 162+338-км 165+000 (подрядная фирма «Альтком»); 165+000-км 172+000 (подрядная фирма «Ростдорстрой»); 190+000-км 198+000 (подрядная фирма «Ростдорстрой»).

В целом на сегодняшний день начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой.

В Укравтодоре также отметили, что рекордно ранний старт по строительству и капитальному ремонту дорог обусловлен хорошими погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ.

— Благоприятные погодные условия позволяют нам начать дорожный сезон фактически зимой. В 14 областях стартовали работы по строительству и реконструкции, капитального и среднего ремонта. Во всех регионах объявлены тендеры на выполнение Дорожной стратегии-2020. Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов Укравтодора на 2020, - сказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» и Н-11 «Днепр - Николаев».