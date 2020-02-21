Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в Новых Санжарах заявил, что сейчас заканчиваются последние организационные мероприятия по размещению эвакуированных из Уханя.

По словам премьера, безопасности местных жителей ничего не угрожает, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для эвакуации готовились три основные локации.

— У нас нет никаких сомнений относительно безопасности санитарно-эпидемиологической на территории. С самого начала эта операция, это мероприятие было нормальным и правильно спланированным, мы рассматривали много локаций. В конце концов, остановились на трех основных и их готовили, - сказал Алексей Гончарук.

Он также добавил, что все задействованные службы сработали хорошо. Протестующие будут привлечены к ответственности.

— Сейчас заканчиваются последние организационные меры для того, чтобы люди могли разместиться. Все службы, которые были задействованы, сработали хорошо. К сожалению, не обошлось без сложностей, без манипуляций. Люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности. Мы проследим за тем, чтобы в данном случае каждым действиям была дана правильная необходима квалификация, - сказал Алексей Гончарук.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сегодняшние события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.