Попытки России милитаризировать незаконно оккупированный Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также с окружающей средой в регионе.

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато, сообщает Укринформ.

— Российская милитаризация крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе и вне его. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему согласно международному праву, - сказал Сильвио Гонзато во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Он также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Кроме этого, Гонзато привлек внимание к негативному влиянию, которое Россия оказывает на окружающую среду Крыма.

— Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась, - отметил дипломат.

Как сообщалось, за прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.