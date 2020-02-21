В центра - Александр Хлань

Исполняющим обязанности начальника Регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области стал Александр Хлань.

Об этом сообщается на сайте Регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области.

Сообщается, что Александр Хлань был назначен на указанную должность приказом Государственного агентства Украины от 19 февраля 2020 года № 50-ос.

Стоит отметить, что в 2015 Александр Хлань был советником генерального директора Аппарата генерального директора в Государственном концерне «Укроборонпром». В 2016-2019 годах занимал должность генерального директора государственного предприятия «Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева».

Помимо этого, Александр Хлань является братом экс-нардепа Сергея Хланя, который на сегодняшний день возглавляет Херсонскую областную организацию партии «Европейская солидарность».

Согласно данным декларации Александра Хланя за 2018 год, которую он подал, как генеральный директор Харьковского завода транспортного машиностроения, чиновник живет в Николаеве.

Среди объектов недвижимости в своей декларации Хлань указал квартиру 47,7 м2, которая находиться в Николаеве и является его общим с женой имуществом; земельный участок в Николаеве, площадью 753 м2, приобретенный в 2014 году; дом в Николаеве, площадью 209 м2, который был куплен в 2015 году. Помимо этого, в своей декларации Хлань указал покупку в 2018 году квартиры в Харькове, площадью 200,8 м2 и стоимостью 2 миллиона 600 тысяч гривен. Отметим, что владельцем данной квартиры указана его жена - Татьяна Хлань.

Также, согласно декларации, с 2013 года ему с женой принадлежит автомобиль Porsche Cayenne S Diese, стоимостью 1 миллион 90 тысяч гривен. Помимо этого, с 2018 года его жене принадлежит автомобиль Porsche Macan GTS стоимостью 3 миллиона 155 тысяч гривен.

Александр Хлань также указал, что является владельцем «Вознесенского хлебозавода», а его жена владеет фирмой «Деметра-Трейд».

За 2018 года чиновник получил 2 миллиона 113 тысяч гривен заработной платы, а его жена получила 3 миллиона 914 тысяч гривен дивидендов от «Деметра-Трейд». Также Хлань задекларировал 160 тысяч долларов, 170 тысяч евро, 300 тысяч гривен, 66 тысяч долларов денежных активов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.