Президент Украины Владимир Зеленский после вчерашних протестов в Новых Санжарах заявил, что Украина похожа на Европу эпохи Средневековья.

Об этом он сказал во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Владимир Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

— Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово, - сказал он.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все они здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их отвезли на автобусах в поселок Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители этому пытались помешать и, в частности, разожгли костер посреди дороги.

Впрочем, когда автобусы подъехали, правоохранители оттеснили их и освободили дорогу. Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в полицию, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному правоохранителю камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила два уголовных дела.