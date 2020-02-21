Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет, выгнав с мероприятия других журналистов.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Инцидент произошел сегодня, 21 февраля в здании Николаевской облгосадминистрации. Там в 12:00 началась встреча представителей областных, районных и городских газет с главой ОГА Александром Стадником. При этом, представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

— А мы, у нас тут свой круг пока… Я прошу прощения. Это не пресс-конференция, дайте нам поработать, пожалуйста. Еще раз говорю, дайте поработать, та ну слушайте, идет рабочая группа! Закройте дверь, - сказал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник журналистам НикВести, которые хотели поприсутствовать на мероприятии. После этого чиновники ОГА закрыли на замок дверь в кабинет.

По имеюющейся информации, на встрече с представителями газет губернатор Александр Стадник ответил на их вопросы и рассказал о «Большой стройке» и проектах, которые планируется в рамках этой программы реализовать в Николаевской области, а также о ремонтах дорог, процессе децентрализации, медицинской реформе и других общественно важных проблемах и процессах.

Среди представителей СМИ, которых отказались пускать на мероприятие, оказались также журналисты издания «Мой город».

Через несколько минут после этого к журналистам вышла исполняющая обязанности начальника управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Елена Иваненко, которая рассказала, что право принимать участие в мероприятии могут только представители газет, а не интернет-СМИ. Она отказала журналистам в допуске на мероприятие.

Елена Иваненко и журналист Иван Казора у входа в кабинет, где проходила пресс-конференция Стадника

— Сегодня не проходит пресс-конференция. В областную администрацию обратились представители Кризисного медиа-центра. Формат, в котором проходит сейчас встреча - это просьба от Кризисного медиа-центра. Там находятся представители печатных средств массовой информации. Почему без представителей интернет-изданий? Потому что формат присутствия на мероприятии определяла не облгосадминистрация, а кризисный центр. Представители печатных СМИ хотели именно в таком формате пообщаться, чтобы у них была возможность задать вопросы, которые беспокоят жителей не только района, а каждого района. Пресс-конференция для представителей интернет-изданий и любых СМИ тоже будет. О дате я не могу сказать, потому что она готовится, но такое будет. Понимаете, у руководителей районных газет есть своя специфика…,- сказала Елена Иваненко.

Отвечая на вопрос о том, почему она не пускает журналистов в помещение, где проходило мероприятие Елена Иваненко сказала, что это была просьба от организатора мероприятия - Кризисного медиа-центра.

При этом, Анна Никулина, представитель Кризисного медиа-центра, который инициировал мероприятие, во время общения с журналистами рассказала, что они работают в рамках проекта, предусматривающего возможность улучшения качества работы районных газет, которые не всегда имеют возможность получить от главы ОГА ответы на вопросы, которые интересуют их читателей. При этом, по ее словам, они как организаторы мероприятия не требовали, чтобы другим журналистам категорически не позволили принять участие во встрече с губернатором Александром Стадником.

Журналисты предупредили начальницу управления информационной деятельности Николаевской ОГА Елену Иваненко о том, что в ее действиях усматривается правонарушение, предусмотренное статьей 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности), однако представителей СМИ на пресс-конференцию так никто и не пустил. В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры реагирования по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

Напомним, журналисты в Николаеве жаловались на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

В сентябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения, он знает всех бенефициаров и других людей, которые «стоят за изданиями». Глава ОГА заявил тогда, что не стоит руководствоваться информацией, которую публикуют медиа.

После этого николаевский губернатор раскритиковал работу николаевских средств массовой информации и заявил, что журналисты много пишут о политике, но умалчивают такие важные темы, как проблема с аварийным Варваровским мостом в Николаеве.

Также глава Николаевской ОГА обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.



