Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГБР.

В то же время народный депутат Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию одного из постановлений суда, которое касается февральского допроса. В тексте отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А. П.

Согласно этому решению, Порошенко зовут на допрос по делу, возбужденному 27 июня 2019 года по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 367 (служебная халатность) и ч.2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Напомним, 24 января Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Внутрь здания он пытался попасть вместе с депутатами его фракции «Европейская солидарность», но охрана пропустила только экс-президента и его адвокатов.