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Адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что заседание и решения суда по поводу принудительного привода его подзащитного на допрос в ГБР были «тайными».
Об этом он написал в Facebook.
Игорь Головань отметил, что суд не сообщил Петру Порошенко о заседании, как этого требует закон.
«То есть постановление является очевидно неправосудным», — подчеркнул Игорь Головань.
Также адвокат считает, что такое решение должен был принимать не Печерский суд, а Шевченковский.
«Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, которое — попутно напоминаем — задокументировано на так называемых «пленках Трубы». Уже в который раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля», — написал защитник.
По мнению адвоката, такие действия являются очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Петром Порошенко со стороны действующей власти.
«Это «решение» нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.
Адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что заседание и решения суда по поводу принудительного привода его подзащитного на допрос в ГБР были «тайными».
Об этом он написал в Facebook.
Игорь Головань отметил, что суд не сообщил Петру Порошенко о заседании, как этого требует закон.
«То есть постановление является очевидно неправосудным», — подчеркнул Игорь Головань.
Также адвокат считает, что такое решение должен был принимать не Печерский суд, а Шевченковский.
«Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, которое — попутно напоминаем — задокументировано на так называемых «пленках Трубы». Уже в который раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля», — написал защитник.
По мнению адвоката, такие действия являются очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Петром Порошенко со стороны действующей власти.
«Это «решение» нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.