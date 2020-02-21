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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поделилась впечатлениями о своем первом дне работы на территории санатория «Новые Санжары».
Об этом она рассказала в видеообращении на Facebook.
— Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы, - сказала Зоряна Скалецкая.
Це був надзвичайно насичений день. Переважно в телефоні та повністю в роботі. Основні питання: перевірка закладів охорони здоров’я Полтави та перебування екіпажу літака. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВамиОпубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.
Чуть позже министр также продемонстрировала свои условия проживания.
А це моя кімната і мої коробки з документами) #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВамиОпубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.
Напомним, вчера Зоряна Скалецкая заявила о решении присоединиться к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поделилась впечатлениями о своем первом дне работы на территории санатория «Новые Санжары».
Об этом она рассказала в видеообращении на Facebook.
— Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы, - сказала Зоряна Скалецкая.
Це був надзвичайно насичений день. Переважно в телефоні та повністю в роботі. Основні питання: перевірка закладів охорони здоров’я Полтави та перебування екіпажу літака. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВамиОпубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.
Чуть позже министр также продемонстрировала свои условия проживания.
А це моя кімната і мої коробки з документами) #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВамиОпубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.
Напомним, вчера Зоряна Скалецкая заявила о решении присоединиться к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.