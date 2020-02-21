Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поделилась впечатлениями о своем первом дне работы на территории санатория «Новые Санжары».

Об этом она рассказала в видеообращении на Facebook.

— Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы, - сказала Зоряна Скалецкая.

Це був надзвичайно насичений день. Переважно в телефоні та повністю в роботі. Основні питання: перевірка закладів охорони здоров’я Полтави та перебування екіпажу літака. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Опубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.

Чуть позже министр также продемонстрировала свои условия проживания.

А це моя кімната і мої коробки з документами) #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Опубликовано Zoryana Skaletska Пятница, 21 февраля 2020 г.

Напомним, вчера Зоряна Скалецкая заявила о решении присоединиться к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.