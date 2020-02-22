Без участия Украины «черные ящики» украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого в Иране 8 января, расшифровывать не будут.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Интер», пишет РБК-Украина.

Данилов отметил, что бортовые самописцы украинского самолета сейчас находятся сегодня на территории Ирана в столице страны.

— Могу заверить, что без Украины никто не имеет права прикасаться к «черным ящикам». Они находятся сегодня на территории Тегерана. Никто их не трогает, ни министерство обороны, ни кто-либо другой, - сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также заверил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы выплатят достойную компенсацию.

— Процесс идет, он под контролем и поверьте - компенсация украинцам будет достойная, - отметил Алексей Данилов.

Ранее Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик, сбитого вследствие ракетной атаки украинского самолета Boeing 737 в Иране, получил серьезные повреждения.