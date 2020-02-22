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Как сообщает AP, он был одним из двух зараженных людей в регионе Венето, смерть наступила 21 февраля.
Также отмечается, что в целом количество инфицированных в Италии возросло более чем в четыре раза — до 19 человек. Поэтому власти решили закрыть школы, рестораны и предприятия.
Первым COVID-19 в Италии заболел 38-летний итальянец, который 21 января встретился с кем-то, кто вернулся накануне из Китая, не выказывая никаких симптомов коронавируса, сообщили итальянские органы здравоохранения.
Напомним, в Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Как сообщает AP, он был одним из двух зараженных людей в регионе Венето, смерть наступила 21 февраля.
Также отмечается, что в целом количество инфицированных в Италии возросло более чем в четыре раза — до 19 человек. Поэтому власти решили закрыть школы, рестораны и предприятия.
Первым COVID-19 в Италии заболел 38-летний итальянец, который 21 января встретился с кем-то, кто вернулся накануне из Китая, не выказывая никаких симптомов коронавируса, сообщили итальянские органы здравоохранения.
Напомним, в Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.