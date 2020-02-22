В пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Николаева произошел пожар в хозяйственной постройки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 14:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Центральной села Кумари. К месту направлены пожарные 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит хозяйственное здание, сеновал и камыш вблизи жилой территории.

Быстрыми и слаженными действиями спасатели в 14:37 пожар локализовали, в 17:38 ликвидировали на площади 250 м2. Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора владельцем жилой территории.

Всего от ГСЧС к работе привлекались три человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, в течение 20 и 21 февраля в Николаевской области четыре раза произошли пожары в частном секторе.