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В пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Николаева произошел пожар в хозяйственной постройки.
Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 14:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Центральной села Кумари. К месту направлены пожарные 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит хозяйственное здание, сеновал и камыш вблизи жилой территории.
Быстрыми и слаженными действиями спасатели в 14:37 пожар локализовали, в 17:38 ликвидировали на площади 250 м2. Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора владельцем жилой территории.
Всего от ГСЧС к работе привлекались три человека личного состава и одна единица техники.
Напомним, в течение 20 и 21 февраля в Николаевской области четыре раза произошли пожары в частном секторе.
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В пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Николаева произошел пожар в хозяйственной постройки.
Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 14:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Центральной села Кумари. К месту направлены пожарные 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит хозяйственное здание, сеновал и камыш вблизи жилой территории.
Быстрыми и слаженными действиями спасатели в 14:37 пожар локализовали, в 17:38 ликвидировали на площади 250 м2. Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора владельцем жилой территории.
Всего от ГСЧС к работе привлекались три человека личного состава и одна единица техники.
Напомним, в течение 20 и 21 февраля в Николаевской области четыре раза произошли пожары в частном секторе.