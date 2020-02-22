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Сегодня вечером, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.
Об этом в редакцию НикВести сообщили читатели.
Как стало известно, ДТП произошло возле поворота на Очаков, по предварительной информации есть пострадавшие.
Отмечается, что на месте аварии работают 4 кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
Напомним, сегодня, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автомобиля Audi, который насмерть сбил женщину.
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Сегодня вечером, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.
Об этом в редакцию НикВести сообщили читатели.
Как стало известно, ДТП произошло возле поворота на Очаков, по предварительной информации есть пострадавшие.
Отмечается, что на месте аварии работают 4 кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
Напомним, сегодня, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автомобиля Audi, который насмерть сбил женщину.