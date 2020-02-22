Сегодня вечером, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.

Об этом в редакцию НикВести сообщили читатели.

Как стало известно, ДТП произошло возле поворота на Очаков, по предварительной информации есть пострадавшие.

Отмечается, что на месте аварии работают 4 кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

Напомним, сегодня, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автомобиля Audi, который насмерть сбил женщину.