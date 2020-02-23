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Компания Twitter решила остановить действие около 70 аккаунтов, которые публикуют контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка и кандидата в президенты США Майкла Блумберга.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В Twitter отметили, что предприняли «принудительные меры в отношении группы учетных записей за нарушение правил, направленных против манипуляции платформой и спама».
Так, учетные записи согласованно размещали идентичные сообщения в поддержку Майкла Блумберга, что нарушает правила Twitter.
Действие некоторых аккаунтов будет остановлено бессрочно. Доступ к другим будет восстановлен, если пользователи подтвердят, что продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтами.
Как сообщает издание Los Angeles Times, для продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в его поддержку в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, среди прочего, входит продвижение кандидатуры Блумберга в своем личном «кругу общения».
По данным издания, за такое продвижение сотрудникам платят 2500 долларов в месяц.
Штаб предоставляет им формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях. В сообщениях часто используется идентичный текст, изображения, ссылки и хэштеги.
Многие используемые аккаунты были созданы только за последние два месяца.
Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что продаст свою медиакомпанию, если победит на выборах.
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Компания Twitter решила остановить действие около 70 аккаунтов, которые публикуют контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка и кандидата в президенты США Майкла Блумберга.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В Twitter отметили, что предприняли «принудительные меры в отношении группы учетных записей за нарушение правил, направленных против манипуляции платформой и спама».
Так, учетные записи согласованно размещали идентичные сообщения в поддержку Майкла Блумберга, что нарушает правила Twitter.
Действие некоторых аккаунтов будет остановлено бессрочно. Доступ к другим будет восстановлен, если пользователи подтвердят, что продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтами.
Как сообщает издание Los Angeles Times, для продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в его поддержку в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, среди прочего, входит продвижение кандидатуры Блумберга в своем личном «кругу общения».
По данным издания, за такое продвижение сотрудникам платят 2500 долларов в месяц.
Штаб предоставляет им формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях. В сообщениях часто используется идентичный текст, изображения, ссылки и хэштеги.
Многие используемые аккаунты были созданы только за последние два месяца.
Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что продаст свою медиакомпанию, если победит на выборах.